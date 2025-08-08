Liguria, preoccupa l'inquinamento delle acque. Goletta Verde: "52% dei campioni raccolti è sopra limiti"

"Non ci stancheremo mai di dirlo, le coste liguri soffrono per via di scarichi inquinanti e non depurati provenienti dalle foci dei fiumi. È qui che risiede la criticità maggiore per il mare che bagna la Liguria". Così in una nota Goletta Verde all'esito del campionamento sulle coste liguri per la 39^ edizione della storica campagna estiva di Legambiente.

La mappatura - Il monitoraggio ha evidenziato che il 52% dei campioni è oltre i limiti di legge "In particolare - si legge nella nota di Legambiente - undici punti monitorati hanno fatto riscontrare parametri fuori norma: nove fortemente inquinati e due inquinati". I prelievi lungo le coste liguri sono stati svolti tra il 21 e il 31 luglio e in totale sono ventuno i punti esaminati di cui dieci a mare e undici alle foci di fiumi o canali.

Criticità nell'imperiese - Gli undici punti oltre i limiti di legge, dopo le analisi microbiologiche affidate a laboratori del territorio, si trovano otto alle foci di fiumi e tre a mare. In provincia di Imperia quattro punti non a norma: tre fortemente inquinati e uno inquinato. Nel dettaglio lungo la provincia di Imperia sono stati riscontrati tre punti fortemente inquinati: alla foce del Fiume Roja a Ventimiglia; alla foce del torrente Santa Caterina a Santo Stefano al Mare; alla foce del torrente S. Pietro a Diano Marina. Il giudizio di inquinato è stato invece assegnato al punto prelevato alla foce del torrente Argentina, ad Arma di Taggia. Entro i limiti il prelievo in spiaggia, di fronte al torrente San Romolo a Sanremo.

Nel savonese - In provincia di Savona quattro punti fortemente inquinati. Ecco l'elenco dei punti rilevati come inquinati: la foce del canale presso il Lungomare Diaz 161 a Ceriale; la foce del torrente Maremola a Pietra Ligure, la foce del fiume Pora a Finale Ligure; la foce del torrente Quiliano a Savona. Entro i limiti la spiaggia presso la foce del fiume Centa, ad Albenga.

Levante ligure - In provincia di Genova due punti fortemente inquinati. Si tratta dei punti campionati in mare di fronte la foce del torrente Recco nell'omonimo comune, e il punto a mare di fronte il Rio San Siro, a Santa Margherita Ligure. Entro i limiti il punto a mare presso il torrente Nervi a Genova, il punto in fondo a Via dei Mille presso la spiaggia del Comune di Bogliasco, e il prelievo presso la foce del torrente Entella, tra Chiavari e Lavagna. In provincia della Spezia un solo campione fuori dai limiti di legge. Si tratta del prelievo a mare, sotto al Belvedere di Manarola, ricadente nel comune di Riomaggiore giudicato inquinato dal team di Goletta Verde. Entro i limiti gli altri punti in provincia della Spezia.

