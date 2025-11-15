Liguria: Ponente genovese flagellato dal maltempo, Aurelia riaperta ad Arenzano

Un’ondata di maltempo particolarmente intensa ha investito la Liguria fin dalle prime ore del mattino, con un’allerta gialla per temporali attiva fino alle 15 sul ponente e fino alle 18 sul centro e levante. La perturbazione, in movimento da ovest verso est, ha portato precipitazioni diffuse fin dalla notte, destinate ad attenuarsi solo in serata per poi riprendere nella giornata di domenica.

Particolarmente colpito il Ponente genovese: Voltri, Pra’, Sampierdarena, la bassa Val Polcevera e il Medio Ponente. I dati delle ultime ore testimoniano l'intensità delle precipitazioni: 5 mm alla Madonna delle Grazie sopra Voltri, 236 mm in 6 ore a Settepani, 20 mm in appena 5 minuti a Sciarborasca.

Una frana ha interrotto l'Aurelia all'altezza della galleria Pizzo di Arenzano: massi e detriti caduti sulla carreggiata hanno imposto la chiusura della strada. L'inconveniente si è risolto a metà mattinata.

Nel Ponente cittadino si registra una serie di chiusure stradali dovute agli allagamenti. In via Reti i tombini sono saturi, mentre all’ingresso del parcheggio del liceo Lanfranconi si sono formati diversi centimetri d’acqua già dalle prime ore del mattino. Il sottopasso di Brin è chiuso dalle 6.30, mentre a Sampierdarena il tunnel di via Degola è stato chiuso alle 7, seguito dalla chiusura della galleria di via Milano in zona San Benigno e da quella di via Perlasca.

