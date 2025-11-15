Cronaca

Liguria: Ponente genovese flagellato dal maltempo, Aurelia riaperta ad Arenzano

Allerta aperta fino alle 15 sul ponente e fino alle 18 sul centro e levante

Un’ondata di maltempo particolarmente intensa ha investito la Liguria fin dalle prime ore del mattino, con un’allerta gialla per temporali attiva fino alle 15 sul ponente e fino alle 18 sul centro e levante. La perturbazione, in movimento da ovest verso est, ha portato precipitazioni diffuse fin dalla notte, destinate ad attenuarsi solo in serata per poi riprendere nella giornata di domenica.

 

Particolarmente colpito il Ponente genovese: Voltri, Pra’, Sampierdarena, la bassa Val Polcevera e il Medio Ponente. I dati delle ultime ore testimoniano l'intensità delle precipitazioni: 5 mm alla Madonna delle Grazie sopra Voltri, 236 mm in 6 ore a Settepani, 20 mm in appena 5 minuti a Sciarborasca.

 

Una frana ha interrotto l'Aurelia all'altezza della galleria Pizzo di Arenzano: massi e detriti caduti sulla carreggiata hanno imposto la chiusura della strada. L'inconveniente si è risolto a metà mattinata.

 

Nel Ponente cittadino si registra una serie di chiusure stradali dovute agli allagamenti. In via Reti i tombini sono saturi, mentre all’ingresso del parcheggio del liceo Lanfranconi si sono formati diversi centimetri d’acqua già dalle prime ore del mattino. Il sottopasso di Brin è chiuso dalle 6.30, mentre a Sampierdarena il tunnel di via Degola è stato chiuso alle 7, seguito dalla chiusura della galleria di via Milano in zona San Benigno e da quella di via Perlasca.

