Liguria, Pieve di Teco entra tra i Borghi più belli d’Italia

Pieve di Teco, nel cuore della Liguria, è il nuovo borgo inserito nella lista dei “Borghi più belli d’Italia”. Il piccolo comune, famoso per le sue stradine storiche e il patrimonio artistico, si aggiunge così a una selezione esclusiva che valorizza le eccellenze italiane. La nomina promette di attirare turisti e appassionati di storia e cultura, rendendo Pieve di Teco una tappa imperdibile per chi visita la Liguria. Gli altri Comuni in provincia di Imperia premiati fino ad oggi sono: Apricale, Badalucco, Ceriana, Cervo, Diano Castello, Lingueglietta, Perinaldo, Pieve di Teco, Seborga e Triora.

