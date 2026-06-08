Liguria, parte la campagna “Sicuri in casa”: prevenzione contro gli incidenti domestici

Ogni anno in Italia oltre tre milioni di incidenti domestici causano migliaia di ricoveri e circa 5.500 decessi. In Liguria parte la campagna “Sicuri in casa” per promuovere la prevenzione.

Numeri – I dati Istat e ISS confermano la portata del fenomeno: circa 1,8 milioni di casi richiedono il pronto soccorso e oltre 135 mila sfociano in ricoveri ospedalieri. Le cadute, le ustioni e gli schiacciamenti rappresentano le principali tipologie di infortunio, con una diversa incidenza per età e genere.

Differenze – Secondo Inail, tra i più giovani gli incidenti colpiscono maggiormente gli uomini, mentre dopo i 30 anni cresce la quota femminile, soprattutto oltre i 50. Le dinamiche più frequenti cambiano: tra gli uomini prevalgono traumi e schiacciamenti, tra le donne cadute e ustioni.

Progetto – Regione Liguria, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, ha attivato il programma “Sicurezza negli ambienti di vita” con un tavolo di lavoro dedicato alla riduzione degli incidenti domestici attraverso informazione e buone pratiche.

Strumenti – Il progetto, realizzato con INAIL, ATS Liguria, Ordine degli Architetti di Genova e Liguria Salute, ha prodotto cinque video animati a cura di Luigi Berio. I contenuti sono stati diffusi anche nelle scuole e nelle strutture sanitarie.

Messaggio – “Gli incidenti domestici sono tra le principali cause di infortunio e colpiscono soprattutto le persone più fragili”, ha spiegato l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò. “Con piccoli accorgimenti è possibile ridurre in modo significativo i rischi e tutelare la salute delle famiglie”.

Comunicazione – Per l’Ordine degli Architetti di Genova la chiave è anche linguistica. “La sicurezza non può restare un tema per addetti ai lavori: serve una comunicazione accessibile a tutti”, ha sottolineato la consigliera Angela Gambardella, evidenziando il ruolo della prevenzione culturale.

Contenuti – I video affrontano i principali rischi domestici: cadute, superfici scivolose, incidenti elettrici, disordine e prevenzione degli incendi. L’obiettivo è diffondere comportamenti semplici ma efficaci per rendere la casa più sicura.

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