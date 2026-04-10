Liguria, oltre 46 mila assunzioni previste: boom nei servizi ma prevalgono i contratti a termine

Tra aprile e giugno le imprese liguri prevedono di assumere 46.610 lavoratori, con un aumento di 1.130 unità rispetto allo stesso periodo del 2025. Si tratta di un nuovo record, superiore anche alle 46.350 entrate registrate nel 2024. Tuttavia, la maggior parte delle opportunità – circa il 78% – sarà costituita da contratti a tempo determinato. I dati emergono dal bollettino del sistema informativo Excelsior di Unioncamere.

Il settore della ristorazione si conferma il principale motore della domanda di lavoro: cuochi, camerieri e figure affini risultano le più richieste sia a Genova sia nell’intera regione, con 1.610 posizioni nel capoluogo e 4.660 in Liguria. Seguono gli addetti alle vendite (670 a Genova e 1.350 a livello regionale) e il personale per i servizi di pulizia (600 a Genova e 1.230 in Liguria).

Tra le altre figure ricercate spiccano gli addetti alla logistica e alle consegne (420 a Genova e 650 in Liguria), il personale di accoglienza (290 a Genova e 610 in Liguria), gli operai specializzati nelle finiture edili – particolarmente richiesti nel capoluogo – e, a livello regionale, gli addetti alla sicurezza e vigilanza (480 unità).

Permane però una forte difficoltà nel reperire alcune figure tecniche specializzate. A Genova risultano particolarmente difficili da trovare gli operai per macchinari automatici e semiautomatici (88% di difficoltà), i marinai di coperta (81%) e gli addetti all’assemblaggio industriale (76%). In Liguria, la carenza più marcata riguarda ancora i marinai di coperta (91%), seguiti dai tecnici della gestione dei processi produttivi (78%) e dagli operai specializzati nel settore elettrico ed elettronico (72%).

Oltre 21.800 assunzioni si concentreranno nella Città metropolitana di Genova, con una quota del 30% destinata a giovani under 30. Il settore dei servizi continua a crescere, arrivando ad assorbire circa l’80% delle entrate previste nel capoluogo e l’81% a livello regionale. In particolare, si prevedono 2.250 assunzioni nei servizi alle imprese, 1.780 nel turismo, 930 nel commercio e 880 nei servizi alla persona.

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