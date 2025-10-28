Liguria, oltre 122mila cittadini extracomunitari regolarmente presenti: cinque apolidi e migranti anche dalle Mauritius

Al 31 dicembre 2024, in Liguria risultavano presenti 122.555 cittadini non comunitari con permesso di soggiorno regolare, di cui cinque apolidi e 22 provenienti dalle Mauritius, la nazione meno rappresentata nella regione. Lo rileva il report Istat sui cittadini extracomunitari in Italia.





Tra i motivi di soggiorno, 66.688 persone erano residenti di lungo periodo, 12.741 per lavoro, 21.057 per motivi familiari, 1.862 per studio, 17.824 per asilo o protezione internazionale e 2.383 per altre ragioni. Complessivamente, l’8,1% della popolazione ligure non possiede la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.





I Paesi più rappresentati in Liguria sono Albania (18.001), Marocco (14.263), Ucraina (11.799), Ecuador (11.599) e Bangladesh (9.919). Seguono Cina, Perù, Tunisia, Egitto, Senegal, Nigeria e Pakistan, tra gli altri.





Nel 2024, le acquisizioni di cittadinanza italiana da parte di cittadini non comunitari residenti in Liguria sono state 6.438, in calo del 26,5% rispetto alle 8.760 del 2023. Di queste, 2.988 per residenza, 790 per matrimonio e 2.660 per altre modalità, tra cui ius sanguinis o minorenni divenuti maggiorenni.

