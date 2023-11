Liguria, ok al piano socio-sanitario dopo 24 ore. Toti cita Mourinho: "Sinistra a 'zero tituli', ha toccato il fondo"

"Credevamo che la sinistra avesse toccato il fondo. Che errore! Hanno cominciato a scavare ancora più verso il basso", il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta così su Facebook l'operato dell'opposizione durante l'assemblea record di 24 ore di Consiglio Regionale tenutasi ieri in via Fieschi. E ancora, citando José Mourinho: "Il risultato resta: zero tituli".

Oggetto del giorno in discussione era il nuovo piano socio sanitario '23-'25, approvato, al termine della lunga seduta, dal centrodestra, che ha respinto praticamente tutti i 250 emendamenti e ordini del giorno presentati da centrosinistra e M5S, con 19 voti a favore e 12 contrari.

"Dopo 24 ore di vergognoso ostruzionismo delle opposizioni, infarcito di menzogne, populismo, proposte assurde, in spregio al rispetto che si dovrebbe all'aula del consiglio regionale della Liguria, al ricco stipendio che incassano e ai lavoratori della Regione costretti a un'infinita quanto inutile riunione, abbiamo approvato il nuovo piano socio sanitario della Liguria - afferma Toti in un post -. Le opposizioni hanno cercato in ogni modo di impedire gli investimenti del Pnrr, le nuove case di comunità, i nuovi ospedali, nuove assunzioni, innovazioni digitali. Il gioco al 'tanto peggio tanto meglio' non è riuscito. Il rancore verso i cittadini, che ormai hanno cancellato la sinistra dal governo di quasi tutta la regione, non ha prevalso. Grazie ai colleghi della maggioranza che hanno sostenuto un piano ambizioso e coraggioso".