Liguria nella morsa del caldo: oggi e martedì bollino arancione, mercoledì diventa rosso

Si fa più serrata la morsa del caldo che sta stringendo la Liguria, dopo due giornate di bollino giallo sul nostro territorio, il ministero della Salute ha emesso per Genova un bollino arancione per caldo per le giornate di lunedì 11 e martedì 12 agosto, allarme che diventerà rosso nella giornata di mercoledì 13 agosto.

Per la giornata di oggi si registra un ulteriore aumento sia delle minime che delle massime, con valori ampiamente superiori alle medie climatologiche. A Genova la colonnina di mercurio potrebbe toccare i 36 gradi, a Savona i 37, mentre alla Spezia si attende una massima di 38 gradi, un dato particolarmente elevato in riva al mare.

Domani, martedì 12 agosto, le temperature saranno stazionarie, con un progressivo aumento nelle 24 ore di mercoledì 13 agosto

