Liguria nella morsa del caldo, bollino rosso a Genova per l’ondata più intensa

La Liguria affronta una delle giornate più roventi dell’estate 2025, con Genova che oggi raggiunge il livello di allerta massimo per le ondate di calore. Dopo la minima record dell’altra notte ad Alassio, con 32,5 gradi, mai registrata prima in regione a quell’ora, le temperature si mantengono elevate fin dal primo mattino.

Sicurezza – Le autorità sanitarie raccomandano comportamenti di buon senso per prevenire problemi legati alla calura: evitare di uscire nelle ore più calde, soprattutto tra le 11 e le 18, idratarsi bevendo acqua frequentemente anche senza avvertire sete, consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura, indossare abiti leggeri e traspiranti, proteggere la pelle con creme solari adeguate, arieggiare gli ambienti e, se possibile, trascorrere le ore centrali della giornata in luoghi freschi o climatizzati. Particolare attenzione deve essere riservata a bambini, anziani e persone fragili.

Previsioni – Secondo Arpal, centro meteo regionale, oggi velature interesseranno soprattutto il Centro-Ponente per l’intera giornata, con locali addensamenti cumuliformi in particolare sulle Alpi Liguri. Sul resto del territorio il cielo sarà sereno.

Temperature – Valori minimi stazionari e massime stazionarie o in lieve calo: a Genova la colonnina di mercurio toccherà i 36 gradi.

Umidità – Si manterrà su livelli medio-bassi, attenuando parzialmente la percezione dell’afa.

Venti – Prevalentemente settentrionali su tutti i rilievi, a regime di brezza lungo le coste.

Mare – Poco mosso o calmo per gran parte della giornata.

