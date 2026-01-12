Liguria: nel 2025 7 arresti e 30 denunce per pedopornografia e cybercrime

Nel 2025 la polizia postale della Liguria ha arrestato 7 persone e denunciato 30 individui per pedopornografia e adescamento online. A fornire i dati è il Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Genova, che ha effettuato 33 perquisizioni e analizzato oltre 3.000 siti web.

Gli investigatori hanno seguito 1.298 persone per reati previsti dal Codice Rosso, tra cui stalking, molestie online e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. In particolare, sono stati trattati 21 casi di sextortion (18 uomini e 3 minori) e oltre 30 casi di diffusione non consensuale di immagini o video intimi.

La polizia postale ha inoltre indagato numerosi attacchi informatici mirati a compromettere servizi online rivolti a cittadini, imprese e infrastrutture strategiche. Particolare attenzione è stata rivolta agli attacchi contro operatori dei settori pubblici e privati del trasporto e della logistica, nonché alle attività illecite di cybercriminali “state-sponsored” volte all’acquisizione di informazioni sensibili, incluso il recente attacco informatico alla Asl.

L’anno 2025 ha registrato anche un aumento delle minacce ibride legate alle tensioni geopolitiche internazionali, monitorate dalla sezione Cyberterrorismo della Liguria, che ha controllato oltre 40.000 spazi virtuali.

Infine, per i crimini finanziari online, tra frodi e-commerce e cybertruffe, sono stati gestiti 935 casi con 155 denunce; solo nella provincia di Genova si contano oltre 600 casi con 67 persone denunciate, spesso legati all’uso di criptovalute per rendere difficoltoso il tracciamento delle operazioni.

