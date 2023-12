Liguria, Natale, Toti a Santa Margherita e Portofino: "Diamo grande visibilità alla nostra terra"

“In Liguria sarà un Natale bello, dall’albero di Natale acceso a Genova con tante persone in piazza, all’accensione del presepe di Manarola. Tante iniziative da qui a fine anno che culmineranno con il Capodanno in programma in 31 dicembre, a cui si aggiungono altri due concerti al Porto Antico con una visibilità straordinaria in tutto il Paese. In questi giorni stiamo quindi mostrando al pubblico una Liguria bella tutto l’anno, non solo nel periodo estivo. Una regione apprezzata sempre di più dai turisti italiani e stranieri, merito del grande lavoro di promozione del territorio e dello sforzo degli operatori del comparto, che stanno aumentando sempre di più la qualità della loro offerta e che vengono premiati con una buona occupazione delle camere anche in questo periodo”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione dell’inaugurazione del Santa Claus Village di Santa Margherita Ligure, con la visita allo stand di Regione Liguria, e della celebrazione del Confuoco e l’accensione del tradizionale Albero di Natale a Portofino a cui hanno partecipato anche gli assessori Augusto Sartori, Giacomo Giampedrone e i sindaci Paolo Donadoni e Matteo Viacava.

Le iniziative a Portofino proseguiranno fino a Capodanno con il Babbo Natale nelle scuole, l’arrivo dei personaggi Disney in Piazzetta e il concerto della Vigilia con protagonista Francesco Baccini. Grande attesa anche per l’arrivo del Carillon Vivente.

“Sono molto felice - prosegue l’assessore Sartori - che in occasione di queste feste natalizie, grazie alle risorse del Fondo Unico Nazionale Turismo del Ministero del Turismo pari a 1,5 milioni di euro attribuiti alla Liguria per la parte corrente, Santa Margherita, Portofino con Mezzanego abbiano potuto organizzare tanti eventi che richiameranno un gran numero di visitatori e turisti. Destagionalizzare significa anche valorizzare i nostri borghi marinari al di fuori della classica stagione balneare”. -