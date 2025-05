Liguria, nasce Nuclitalia: Ansaldo Energia e Leonardo in prima linea per il nucleare italiano del futuro

La Liguria al centro del rilancio nazionale sul nucleare. Con la nascita di Nuclitalia, società dedicata allo sviluppo di tecnologie avanzate e all’analisi del mercato dell’energia nucleare, anche due storiche realtà industriali liguri come Ansaldo Energia e Leonardo si preparano a giocare un ruolo da protagoniste nel disegnare il futuro energetico del Paese.

Partecipazione ligure – “Siamo orgogliosi che due aziende con radici profonde nella nostra regione siano coinvolte in prima linea – dichiara Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico e all’Industria della Regione Liguria –. Nuclitalia rappresenta un passo importante per offrire una proposta italiana strutturata in un mercato globale sempre più aperto al nucleare”.

Obiettivi – La nuova società avrà il compito di studiare soluzioni tecnologiche innovative e di valutare le prospettive di mercato per un nucleare di nuova generazione, sicuro e sostenibile. Un’iniziativa che, secondo Piana, potrà “generare un effetto moltiplicatore sulla filiera, sia in termini occupazionali che di valore aggiunto”.

Sviluppo territoriale – L’industria ligure, grazie alla presenza di eccellenze come Ansaldo e Leonardo, si conferma motore strategico per il Paese. La partecipazione a Nuclitalia non solo rafforza la posizione della regione nel settore energetico, ma potrà tradursi anche in nuove opportunità per giovani e professionisti del comparto.

Prospettiva nazionale – La costituzione di Nuclitalia risponde a una domanda crescente di energia pulita e sicura. La creazione di un polo tecnologico nazionale segna un punto di svolta nel posizionamento dell’Italia all’interno della nuova corsa al nucleare.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.