Liguria: modifiche alla circolazione dei treni regionali nel nodo di Genova domenica 2 novembre

Domenica 2 novembre, a partire dalle ore 9, la circolazione dei treni regionali subirà variazioni a causa di lavori infrastrutturali straordinari nel nodo ferroviario di Genova.





I principali cambiamenti riguardano:





I treni da Genova verso Arquata Scrivia e Novi Ligure non effettueranno fermata a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo e modificheranno gli orari.





I treni della relazione Genova Brignole – Acqui Terme saranno cancellati tra Genova Brignole e Campo Ligure-Masone, dove avranno origine o termine corsa. Nella tratta sostituita dai bus, non saranno effettuate fermate a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele.





Si segnala che gli orari dei bus possono subire variazioni in base al traffico. Sul servizio sostitutivo non è consentito il trasporto di bici né di animali di grossa taglia, mentre è sempre ammesso il cane da assistenza.





Per informazioni aggiornate, i viaggiatori possono consultare la sezione “Infomobilità” sul sito e sull’app di Trenitalia, contattare il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgersi al personale di stazione. Le comunicazioni arriveranno anche tramite sms, e-mail e notifiche sull’app, con la possibilità di attivare le notifiche Smart Caring per i titolari di biglietto digitale.

