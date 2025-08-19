Liguria, mercoledì in allerta arancione per temporali su Genova e Levante

Arpal ha emesso per domani, mercoledì 20 agosto, un’allerta arancione per temporali che interesserà gran parte della Liguria, con particolare attenzione a Genova, al Levante e agli entroterra. La fase più critica è attesa tra le 7 e le 18, quando potranno verificarsi rovesci improvvisi di forte intensità.

Zone interessate – L’allerta sarà arancione nelle zone B, C, D ed E, che comprendono il Centro e il Levante della regione con i relativi entroterra. Sul Ponente ligure (zona A) resterà in vigore l’allerta gialla per tutta la giornata. Nelle ore immediatamente precedenti e successive alla fascia principale il livello di attenzione resterà giallo.

Fenomeni attesi – Secondo Arpal i temporali potranno assumere carattere organizzato e produrre cumulate elevate di pioggia in breve tempo, raffiche di vento, grandinate e possibili fenomeni vorticosi locali. L’arancione rappresenta il massimo livello previsto per i temporali in Liguria, in quanto per questa tipologia di rischio non è contemplato il rosso.

Misure di protezione civile – La Protezione Civile regionale ha attivato le consuete procedure di monitoraggio. A Genova, in situazioni simili, vengono predisposte chiusure preventive di sottopassi, parchi e cimiteri, oltre al controllo dei rii cittadini. Durante il periodo estivo non sono interessate le scuole, ma le autorità raccomandano di ridurre gli spostamenti non necessari nelle ore a maggiore rischio.

Raccomandazioni – Le indicazioni principali sono di evitare sottopassi e zone allagabili, non sostare nei pressi di torrenti, non tentare di attraversare corsi d’acqua o strade invase dall’acqua e parcheggiare lontano da aree a rischio esondazione. Aggiornamenti costanti saranno diffusi sui canali ufficiali di Arpal, AllertaLiguria e dei Comuni.

