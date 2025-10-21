Cultura

Liguria live, ”Telescopio che passione”: il cielo della Liguria non è mai stato così vicino

di Anna Li Vigni

35 sec

Alle 16.45 nel salotto delle talk news di Telenord, siederà un giovane studente astrofilo di Sestri Ponente ci introdurrà nel suo mondo: stelle e pianeti da scrutare di notte

Telescopiomania: il cielo della Liguria non è mai stato così vicino! 

Fotografare le comete è un hobby… contagioso.
Parola di Lorenzo Condello, giovane studente e astrofilo per passione, che da anni scruta il cielo ligure con il suo telescopio, catturando immagini mozzafiato di comete, pianeti e galassie lontane.
Lo trovate spesso all’Osservatorio Astronomico di Genova.

Usare il telescopio non è solo un passatempo ma un modo per conoscere e amare il nostro cielo.
E in Liguria, tra il cielo terso, il mare e le stelle, può nascere la “telescopiomania”: una febbre buona, fatta di curiosità, lenti puntate all’insù e notti insonni ad aspettare una scia luminosa.

