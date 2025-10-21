Liguria live, ”Telescopio che passione”: il cielo della Liguria non è mai stato così vicino

Telescopiomania: il cielo della Liguria non è mai stato così vicino!

Fotografare le comete è un hobby… contagioso.

Parola di Lorenzo Condello, giovane studente e astrofilo per passione, che da anni scruta il cielo ligure con il suo telescopio, catturando immagini mozzafiato di comete, pianeti e galassie lontane.

Lo trovate spesso all’Osservatorio Astronomico di Genova.

Usare il telescopio non è solo un passatempo ma un modo per conoscere e amare il nostro cielo.

E in Liguria, tra il cielo terso, il mare e le stelle, può nascere la “telescopiomania”: una febbre buona, fatta di curiosità, lenti puntate all’insù e notti insonni ad aspettare una scia luminosa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.