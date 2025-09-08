Liguria live, a tu per tu con il più bello d'Italia ospite del nuovo format di Telenord

Scoprite chi è il più bello d'Italia, il giovane chinesiologo originario di Sestri Ponente, che ha raccontato come è arrivato alla decisione di partecipare a questo concorso di bellezza. Tante skills come talento, fascino e determinazione lo hanno portato a vincere il titolo di "più bello d'Italia". "Resto con i piedi per terra e vado avanti continuando a coltivare le mie capacità e lavorare duramente", spiega Alessandro che ha svelato il suo status sentimentale: "Sono single".

