Cultura

Liguria live, a tu per tu con il più bello d'Italia ospite del nuovo format di Telenord

di Anna Li Vigni

Alessandro Cignarale racconta il suo percorso e le sue aspirazioni

Piave Motori - T-ROC

Scoprite chi è il più bello d'Italia, il giovane chinesiologo originario di Sestri Ponente, che ha raccontato come è arrivato alla decisione di partecipare a questo concorso di bellezza. Tante skills come talento, fascino e determinazione lo hanno portato a vincere il titolo di "più bello d'Italia". "Resto con i piedi per terra e vado avanti continuando a coltivare le mie capacità e lavorare duramente", spiega Alessandro che ha svelato il suo status sentimentale: "Sono single".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

bellezza storia concorso sfida

Condividi: