Liguria leader in riduzione gas serra e agricoltura sostenibile, vicepresidente Piana: “Regione a fianco degli operatori del settore“

La Regione Liguria si conferma ai vertici nazionali nella lotta ai cambiamenti climatici, registrando una riduzione record del 65% delle emissioni di gas serra tra il 1990 e il 2024, secondo il rapporto CIRO – Climate Indicators for Italian RegiOns.

Traguardo - “Questo traguardo è frutto di un impegno costante per un modello di sviluppo sostenibile, in cui l’agricoltura gioca un ruolo fondamentale, essendo riconosciuta come il comparto produttivo meno inquinante grazie a pratiche attente alla biodiversità, al consumo ridotto di risorse e alla valorizzazione delle produzioni locali”, dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana.

Risultati - “Questi risultati ambientali, uniti agli investimenti economici per l’agricoltura biologica, testimoniano l’impegno della Regione Liguria nel coniugare innovazione e tradizione – aggiunge Piana - La significativa riduzione dei gas serra è il frutto di un modello produttivo che valorizza la sostenibilità e la biodiversità. Allo stesso tempo, il bando da 9 milioni di euro per l’agricoltura biologica e quello da più di 1 milione di euro per la produzione integrata sostenibile, che abbiamo aperto e che ricordo scadranno il 15 di maggio prossimo, rappresentano un investimento strategico per garantire che i nostri agricoltori possano operare in un contesto competitivo e rispettoso dell’ambiente”.

Interventi - “A questi interventi - prosegue Piana - si aggiungono gli investimenti della Regione per promuovere tecnologie innovative che migliorino l’efficienza e la sostenibilità del settore agricolo. Particolare attenzione è stata riservata al risparmio idrico e al riuso delle acque, fondamentali per ottimizzare le risorse in un periodo di cambiamenti climatici sempre più impattanti. Inoltre, sono stati finanziati sistemi di riscaldamento nelle serre con cippato, una soluzione ecologica che sostituisce gli idrocarburi e la corrente elettrica, riducendo ulteriormente le emissioni di CO2”.

Efficienza - “Per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica – conclude Piana - Regione Liguria ha incentivato l’installazione di pannelli fotovoltaici su serre e capannoni agricoli, permettendo alle aziende di autoprodurre energia pulita e abbattere i costi. Un altro tassello importante è stato il finanziamento per l’illuminazione a LED nelle aziende agricole, una scelta che consente di ridurre i consumi e migliorare la produttività nel rispetto dell’ambiente. Grazie a questa strategia, che integra misure economiche, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, la Liguria si conferma un modello di riferimento per un’agricoltura moderna e rispettosa del territorio”.

