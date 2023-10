Liguria, le buone pratiche della protezione civile in piazza nel prossimo fine settimana

La campagna nazionale 'Io non rischio-buone pratiche di protezione civile' animerà 22 piazze della Liguria il 14 e 15 ottobre per informare i cittadini su come contribuire a ridurre i rischi come terremoti, alluvioni, maremoti, eventi vulcanici e incendi boschivi.

"L'obiettivo è diffondere tra i cittadini maggiore consapevolezza su questi temi - spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -, coinvolgere direttamente le persone in queste iniziative, a cominciare dai ragazzi, è cruciale per ridurre il rischio e per promuovere i comportamenti necessari per prevenire eventuali situazioni di rischio, in modo da evitare alla radice una possibile emergenza, oltre a far conoscere a tutti i comportamenti corretti da tenere in caso di pericolo".