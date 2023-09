Liguria, la manifestazione automobilistica Inverigo-Recco-Portofino arriva nel Tigullio per la prima volta

Una grande classica delle quattro ruote arriva per la prima volta nel Tigullio e il Comune diventa ente patrocinatore dell’evento. Si tratta della manifestazione automobilistica Inverigo-Recco-Portofino, che arriverà per la prima volta nella nostra regione partendo da Inverigo, facendo tappa a Recco, per poi concludersi a Portofino, dove in Piazzetta si raduneranno tutte le auto iscritte all’iniziativa.

L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 quando la carovana, composta da circa una quindicina di auto selezionate, si sposterà dalla Brianza e arriverà in riva al Mar Ligure. Una delibera firmata nei giorni scorsi dal sindaco di Portofino, Mattia Viacava, ha concesso il patrocinio alla manifestazione allargandone i confini e portando così in Liguria auto sportive storiche e moderne. L’arrivo a Portofino è previsto nella mattinata di domenica 24 settembre quando, le quattro ruote faranno il loro ingresso in Piazzetta intorno alle 10 e rimarranno in esposizione fino all’ora di pranzo.

È stato il fascino di Portofino e il richiamo del Mar Ligure a spingere Paola Bencini, presidente dell’Associazione Brianza nel Cuore e Toni Gallace CEO di Merbag Italia, ad organizzare la Inverigo-Recco-Portofino come edizione speciale di “EMOZIONI AL VOLANTE”, rassegna che permette agli appassionati di mettersi alla guida di un’auto super sportiva moderna o storica carica di fascino e cultura. Il ciclo di eventi è poi arricchito da passeggiate in meravigliosi luoghi della Brianza e di visite esclusive in splendide ville che furono dimore della nobiltà lombarda. Questa volta hanno voluto oltrepassare il confine della Brianza e della Lombardia ed arrivare fino alla “Perla del Tigullio” per apprezzarne i paesaggi, la storia e gustare le eccellenze del cibo locale.

La partenza è in programma sabato 23 settembre dall’ultra centenario Bar Bencini di Inverigo, crocevia delle tre province Como, Lecco e Monza Brianza. Gli equipaggi si recheranno poi ai piedi del Castello Crivelli luogo storico del Paese dove riceveranno il saluto dal primo cittadino. Lasciando la Lombardia, raggiungeranno Recco in serata attraversando anche l’entroterra ligure. Infine l’arrivo alle 10 in Piazzetta, nel cuore di Portofino.

Nata cinque anni fa come una classica della quattro ruote, la manifestazione si è posta come obiettivi primari la valorizzazione del territorio e la celebrazione di vetture storiche. La Brianza sarà protagonista per un week-end in Liguria – dichiara Paola Bencini, ci Lo scopo di quest’iniziativa è quello di poter regalare “Emozioni al volante” agli appassionati di motori e belle auto facendogli scoprire le bellezze paesaggistiche e storiche, oltre alle eccellenze liguri.