Liguria, innovazione in rete: i cinque Poli regionali spingono su ricerca, tecnologia e imprese

La Liguria punta sull’innovazione e lo fa attraverso una rete sempre più strutturata di cinque Poli regionali attivi nei settori strategici del futuro: dalla space economy alle scienze della vita, dalla robotica all’industria 5.0. Questo il messaggio emerso durante il Roadshow organizzato da Confindustria Genova con il supporto di Regione Liguria, che ha riunito imprese, istituzioni e centri di ricerca per fare il punto sull’ecosistema ligure della ricerca e del trasferimento tecnologico.

I Poli Ligure Scienze della Vita, Sosia, Transit, EASS e DLTM si confermano strumenti chiave per facilitare l’accesso ai finanziamenti europei e regionali (in particolare attraverso il FESR), promuovere la collaborazione tra pubblico e privato e accelerare la transizione tecnologica delle imprese, comprese le PMI. «L’obiettivo è fare rete per valorizzare le eccellenze e costruire una Liguria sempre più competitiva», ha spiegato Alessio Piana, consigliere regionale allo Sviluppo economico. «Regione Liguria ha investito in questi ambiti non solo con bandi mirati, ma anche sperimentando strumenti innovativi per space economy, salute e scienze della vita».

Durante l’incontro sono stati illustrati i progetti già finanziati e le buone pratiche di cinque aziende del territorio, che hanno saputo cogliere le opportunità offerte dai Poli per innovare prodotti, processi e competenze. «Guardando al futuro, sarà necessario aggiornare la Smart Specialisation Strategy della Regione», ha dichiarato il presidente di Confindustria Genova, Fabrizio Ferrari, sottolineando anche il ruolo dell’associazione come ponte tra ricerca e mercato.

Il roadshow, che ha già fatto tappa a Savona e Genova, si concluderà il 17 ottobre a La Spezia, e rappresenta un’occasione concreta per rafforzare gli ecosistemi regionali dell’innovazione e creare nuove sinergie tra grandi aziende, PMI ed enti di ricerca. «Iniziative come questa aiutano a costruire reti solide tra soggetti diversi, un passo necessario per affrontare le sfide tecnologiche dei prossimi anni», ha sottolineato Remo Pertica, presidente del SIIT e portavoce dei cinque Poli liguri.

