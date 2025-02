Liguria, infrastrutture: varo impalcato bretella S. Stefano Magra - Ceparana, sopralluogo di Giampedrone

Al via il varo dell'ultima tratta dell’impalcato della bretella stradale che collega Santo Stefano Magra e Ceparana. Il progetto, sostenuto da un finanziamento regionale di 3 milioni di euro, è stato realizzato per migliorare la viabilità e il collegamento tra i due comuni. In mattinata si è svolto il sopralluogo tecnico con l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, il presidente della Provincia di La Spezia, Pier Luigi Peracchini, e i sindaci di Bolano, Paolo Adorni, e di Santo Stefano Magra, Paola Sisti.

Il progetto della bretella – La bretella stradale tra Santo Stefano Magra e Ceparana rappresenta un’importante opera infrastrutturale per la Liguria. Con un contributo di 3 milioni di euro da parte della Regione, l’intervento ha lo scopo di migliorare la fluidità del traffico e ridurre i tempi di percorrenza per i residenti e i pendolari della zona. Il completamento dell'ultima tratta dell'impalcato è uno step fondamentale per il completamento di questa importante arteria stradale.

Investimenti per il territorio – La realizzazione di questa bretella è solo uno degli esempi degli investimenti che Regione Liguria sta destinando alle infrastrutture locali. L'obiettivo è garantire una rete viaria moderna ed efficiente, che risponda alle esigenze di una regione che, da sempre, affronta sfide logistiche legate alla sua morfologia.

Un passo verso la conclusione – Con il varo dell'ultima tratta, la bretella stradale tra Santo Stefano Magra e Ceparana si avvicina al completamento. Questo intervento infrastrutturale, che ha visto il coinvolgimento diretto della Regione, dei comuni e della Provincia, segna un passo importante verso una maggiore efficienza nella mobilità della zona.



Il punto di Giampedrone - "Traguardiamo la fine del 2025 per il completamento del primo lotto di questa infrastruttura fondamentale per il territorio spezzino, frutto di un lungo lavoro delle Istituzioni. Il secondo lotto della bretella verrà realizzato nei prossimi anni per il collegamento diretto con il casello La Spezia - Santo Stefano, così da garantire un’infrastruttura adeguata in un'area che sta vivendo un importante sviluppo industriale e artigianale. Su quest’opera c’è un anticipo di risorse da parte di Regione Liguria per 3 milioni di euro che diventeranno un contributo alla Provincia per completare gli interventi. È un bel modo di lavorare insieme tra Governo, Regione e Provincia con i territori, in particolare i Comuni di Bolano e Santo Stefano Magra, che dovremo accompagnare adesso per l'adeguamento delle viabilità esistenti comunali e poi per la realizzazione del secondo lotto”. Così l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone oggi al sopralluogo tecnico per il varo dell'ultima tratta dell'impalcato della bretella stradale tra Santo Stefano Magra e Ceparana.

“Entro fine anno – prosegue Giampedrone - oltre alla realizzazione di questo primo lotto della bretella, traguardiamo anche il termine dei lavori della rotonda di Bottagna, pronta entro Pasqua, e il potenziamento del casello di Ceparana. Sono tutte opere che stanno procedendo con la regia della Regione e che sono propedeutiche al completamento delle manutenzioni sulla carreggiata del ponte di Ceparana da parte di Anas”.

