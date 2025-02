Liguria, infrastrutture: riapre SS45 a Bargagli a doppio senso con limite a 30 km/h l'11 febbraio

È prevista per martedì prossimo, 11 febbraio, alle ore 13 la riapertura integrale della SS45 a Bargagli con il doppio senso di marcia. Sarà istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari per garantire alle maestranze lo spazio tecnico indispensabile per ultimare i lavori in sicurezza. Lo ha comunicato Anas a Regione Liguria.

“In questo modo verrà ripristinata la viabilità ordinaria, consentendo a residenti e attività economiche di quel territorio di tornare definitivamente alla normalità - dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone -. È un elemento positivo molto importante, per cui ringrazio Anas per il lavoro svolto in questi mesi. Nell’immediatezza della frana avevamo svolto diversi sopralluoghi insieme al Comune e ad Anas con cui siamo sempre rimasti in contatto per arrivare prima la riapertura a senso unico alternato e ora, al termine di un complesso intervento di messa in sicurezza del versante, anche alla riapertura integrale della statale”.

La strada era stata riaperta a senso unico alternato il 6 aprile del 2024, dopo la chiusura dal venerdì precedente a causa di una frana provocata dal maltempo.

