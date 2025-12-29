Liguria: influenza e virus respiratori, picco previsto nelle prossime settimane

La Liguria, come gran parte del Paese, si prepara a fronteggiare un aumento significativo dei casi di infezioni respiratorie acute, tra cui l’influenza stagionale. Secondo i dati del rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), nella settimana dal 15 al 21 dicembre 2025 sono stati registrati circa 950mila nuovi casi di infezioni respiratorie in Italia, con un’incidenza di 17,1 casi ogni 1.000 assistiti, in crescita rispetto alla settimana precedente (14,7 casi per 1.000).





In Liguria, come in altre regioni del Nord e del Centro, i dati dei pronto soccorso aggiornati all’8-14 dicembre evidenziano un aumento degli accessi e delle ospedalizzazioni per sindromi respiratorie, in particolare tra gli anziani e i bambini sotto i cinque anni, dove l’incidenza arriva a circa 50 casi per 1.000 assistiti.





"I dati ci mostrano che ci stiamo avvicinando al picco dei casi, che verosimilmente verrà toccato nelle prossime settimane – commenta Anna Teresa Palamara, direttrice del dipartimento di malattie infettive dell’Iss –. Come negli anni precedenti, l’incremento dei casi porta con sé un aumento degli accessi al pronto soccorso e delle ospedalizzazioni, soprattutto tra le persone più fragili e anziane".





Le autorità sanitarie raccomandano particolare attenzione nella prevenzione, attraverso vaccinazioni per le categorie a rischio, igiene delle mani e prudenza nei luoghi affollati, per contenere la diffusione dei virus respiratori e ridurre la pressione sugli ospedali.





La sorveglianza continuerà a monitorare l’evoluzione dei contagi, in attesa del picco stagionale, che potrebbe interessare tutta la regione nelle settimane centrali di gennaio.

