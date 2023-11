Liguria, in arrivo fondi del Mit per il recupero di beni storici e artistici

La Liguria beneficerà di una porzione dei 95 milioni di euro che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo a disposizione per la tutela del patrimonio culturale. I fondi per comuni ed enti ecclesiastici erano bloccati da tempo e - grazie all’impegno del ministro Matteo Salvini e del viceministro Edoardo Rixi - sono stati resi disponibili con le Linee guida per la programmazione degli interventi.

In Liguria al bando hanno aderito Cairo Montenotte (Sv) per la tutela di Porta Soprana; Camogli (Ge) per la valorizzazione dell'oratorio dei Santi Prospero e Caterina I(nella foto); Fontanigorda (Ge) per il recupero della chiesa Santa Giustina; Montoggio (Ge) per la tutela della chiesa di San Giovanni Battista; Varazze (Sv) per il recupero della chiesa di San Donato; Laigueglia (Sv) per il restauro con miglioramento sismico della parrocchia di San Matteo; Lorsica (Ge) per il restauro del sagrato antistante la chiesa di NS Annunziata. I fondi sono già disponibili nel triennio 2023/2025.