Liguria, il presidente del Consiglio regionale Medusei fissa gli obiettivi da raggiungere entro il 2022

Un nuovo piano sociosanitario e uno di gestione dei rifiuti entro fine anno per la regione. Questo è l'obiettivo indicato dal presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei in occasione dell'illustrazione del bilancio delle attività dell'assemblea legislativa ligure per quanto riguarda il secondo anno della XI legislatura. Due nuove e importanti scommesse su cui il Consiglio e prima ancora le commissioni regionali si dovranno misurare prima della sessione di bilancio di fine anno, due interventi strategici attesi da tempo in Liguria e che avranno importanti ricadute sui cittadini. Medusei ha poi sottolineato quanto sarà importante e prezioso il contributo dei consiglieri regionali per integrare e se possibile migliorare i provvedimenti emanati dalla Giunta, come già è accaduto nell'ultima seduta, con il il Consiglio regionale della Liguria che ha introdotto la possibilità che i farmaci ospedalieri, ad esempio quelli per i diabetici, vengano distribuiti anche dalle farmacie del territorio previa prenotazione.

Nell'incontro sono state sciorinati alcuni dati relativi agli ultimi dodici mesi: 51 le sedute dell'assemblea legislativa ligure e 165 le sedute delle commissioni regionali svoltesi, che hanno portato a rispondere e votare 439 tra interrogazioni e interpellanze, 203 tra ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, e all'approvazione di 22 nuove leggi. Il 2022 è stato inoltre l'anno del ritorno del pubblico nell'aula del Consiglio e della ripartenza dei viaggi-studio per le scuole organizzati dall'Assemblea dopo lo stop biennale imposto dalla pandemia covid, e negli ultimi 365 giorni è anche continuata la lotta alla criminalità organizzata e alle sue infiiltrazioni, con il proseguimento dei lavori della prima commissione Antimafia istituita dall'ente. Infine, l'assemblea sta anche cercando di avere un occhio di riguardo per il mondo femminile e per i più piccoli, con la possibile introduzione di un sistema misto di voto in presenza e a distanza per le donne in stato di gravidanza o per giustificati motivi di salute, e sulla scia di una proposta della consigliera Selena Candia, appartenente alla Lista Sansa, si sta valutando la possibilità di introdurre un locale fasciatoio, una ludoteca o un asilo nella zona dei Giardini Baltimora, dove ovviamente oltre alla Regione Liguria operano numerose altre aziende.