Liguria, il caldo non molla: oggi a Genova 37 gradi, domani bollino rosso
di red. tel
Bollino arancione oggi e rosso domani, chiusura dei cantieri e spazi climatizzati a disposizione dei cittadini
Le temperature in Liguria restano elevate con Genova che oggi sarà la città più calda, toccando i 37 gradi. Arpal segnala condizioni di cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani sull’Appennino e sulle Alpi Liguri.
Temperature – Le minime sono in aumento, mentre le massime restano stazionarie. L’umidità si manterrà su valori medio-bassi.
Venti – Previsti deboli o localmente moderati settentrionali sul Centro-Ponente, con locali regimi di brezza lungo le coste.
Mare – Lo stato del mare sarà poco mosso o quasi calmo.
Protezione civile – Per oggi è attivo il bollino arancione per il disagio fisiologico da caldo, mentre domani scatterà il bollino rosso, il livello di allerta più alto.
Misure preventive – In concomitanza con l’allerta 3 per caldo, dalle 12.30 alle 16.30 resteranno chiusi tutti i cantieri all’aperto, come stabilito da ordinanza della Regione Liguria.
Servizi ai cittadini – Sul sito del Comune, nella sezione “Estate sicura”, sono disponibili gli elenchi di biblioteche, musei e altri spazi climatizzati con relativi orari.
Assistenza – In caso di emergenza è attivo il numero verde 800-59523235, operativo dalle 8 alle 20 per informazioni e orientamento ai servizi sociali e di assistenza.
