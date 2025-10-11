Liguria, il 78% degli adulti si dichiara in buona salute fisica e mentale: meglio della media nazionale

I cittadini liguri si sentono in salute. Secondo i dati del sistema di sorveglianza "PASSI" dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), relativi al biennio 2023-2024, il 78% della popolazione adulta tra i 18 e i 69 anni in Liguria dichiara di “stare bene o molto bene” sia fisicamente che mentalmente. Una percentuale superiore rispetto alla media nazionale, che si attesta al 74%.

Una minoranza del 3% degli intervistati afferma invece di sentirsi male o molto male, mentre il restante 19% si colloca in una condizione intermedia, dichiarando di “sentirsi discretamente”.

Il report rileva anche che, nel mese precedente l’intervista, i liguri hanno riferito in media 5 giorni in cattive condizioni di salute, divisi tra problematiche fisiche (circa 3 giorni) legate a malattie o infortuni, e disturbi legati al benessere psicologico (altri 3 giorni) come ansia, depressione o stress. Solo un giorno al mese, in media, queste condizioni hanno provocato limitazioni reali nelle attività quotidiane.

