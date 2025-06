Liguria, Giubileo: 'Laudate dominum', ciclo di concerti per musica organistica

La Liguria si prepara dunque a vivere un Giubileo anche in musica, riscoprendo il valore degli strumenti che da secoli accompagnano la fede e la bellezza del culto. È stata presentata, presso il Museo Diocesano di Genova, la rassegna musicale “Laudate Dominum in Chordis et Organo”, promossa dalla Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Ligure in collaborazione con l’associazione Rapallo Musica ETS, in occasione del Giubileo del 2025.

Alla conferenza stampa hanno preso parte figure di rilievo del panorama ecclesiastico e culturale ligure: Mons. Gianluigi Ganabano, incaricato per l’Arcidiocesi di Genova per il Giubileo; Grazia Di Natale, responsabile dei Beni Culturali e dell’Edilizia di Culto della Regione Ecclesiastica Ligure; e Filippo Torre, direttore artistico dell’Associazione Rapallo Musica ETS.

In apertura è stato trasmesso un videomessaggio di Mons. Giampio Devasini, Vescovo di Chiavari e delegato per i Beni Culturali della Conferenza Episcopale Ligure. Il presule ha sottolineato il valore artistico, culturale e spirituale degli organi storici presenti nelle chiese liguri: "I nostri organi – ha dichiarato – sono profondamente intrecciati con la vita religiosa delle comunità e rappresentano una testimonianza viva di liturgie, devozioni e tradizioni che hanno plasmato la nostra spiritualità".

La rassegna, che si svolgerà tra il 6 giugno e il 12 luglio, prevede concerti d’organo in diverse chiese della Regione Ecclesiastica Ligure. “L’iniziativa vuole essere un segno concreto di unità tra le sette diocesi della Liguria – ha spiegato la dottoressa Di Natale – e anche un’occasione per sensibilizzare le comunità sul valore del patrimonio artistico, reso possibile anche grazie al contributo dell’8xmille”.

Mons. Ganabano ha evidenziato il significato spirituale del progetto, legandolo al percorso del Giubileo: «La musica parla al cuore e ci invita ad ascoltare, a dialogare, a riscoprire una dimensione più profonda dell’uomo».

Il direttore artistico Filippo Torre ha infine illustrato il calendario degli eventi e i profili dei concertisti coinvolti, confermando l’alto livello musicale della rassegna.

In conclusione, è stato annunciato un evento di rilievo nazionale: il 9, 10 e 11 giugno si svolgerà a Genova, presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, la Giornata Nazionale dedicata agli organi a canne e all’acustica nelle chiese, promossa dall’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto in collaborazione con l’Arcidiocesi di Genova. Il convegno, riservato agli incaricati regionali e diocesani, rappresenterà un momento importante di approfondimento e confronto.





La Liguria si prepara dunque a vivere un Giubileo anche in musica, riscoprendo il valore degli strumenti che da secoli accompagnano la fede e la bellezza del culto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.