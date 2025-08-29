Liguria fuori dall’allerta meteo, oggi attenzione alle mareggiate

Si è chiusa alle 6 di questa mattina l’allerta gialla che ha interessato la Liguria dopo l’allerta arancione in vigore fino alle 15 di ieri. La fase più intensa del maltempo non ha provocato particolari criticità, ma per la giornata odierna l’attenzione resta alta a causa delle mareggiate attese lungo tutte le coste, generate dal libeccio.

Previsioni – Nelle prime ore della mattina possibili residue piogge e temporali sul Levante, mentre a Ponente si alternano ampie schiarite a locali precipitazioni. In serata non si escludono nuovi fenomeni temporaleschi soprattutto sul Levante. Le temperature restano stazionarie nelle massime e in lieve calo nelle minime, con umidità su valori alti.

Venti e mare – Dal pomeriggio i venti dai quadranti meridionali si intensificheranno fino a forti, con raffiche di burrasca sui capi esposti e rinforzi sui crinali interni. In serata è attesa una graduale attenuazione con rotazione del flusso. Il mare sarà molto mosso già dal mattino e diventerà agitato nel pomeriggio per onda corta di libeccio, in rapida estensione da Ponente a tutto il litorale.

Protezione civile – Le segnalazioni parlano di probabilità di temporali forti, vento sostenuto da sud-ovest sulla costa di Ponente e sul Levante e soprattutto di mareggiate diffuse per onda corta di libeccio, il principale elemento di attenzione per la giornata odierna.

