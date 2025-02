Liguria, formazione: bando per 180 nuovi mediatori interculturali, ecco il percorso da seguire

La Regione Liguria ha aperto il bando per la formazione di 180 nuovi mediatori interculturali e di rete e comunità, con un finanziamento di 765mila euro proveniente dal Fondo Sociale Europeo 2021-2027. Il bando prevede l’organizzazione di 12 corsi, distribuiti in modo equo su tutto il territorio regionale. L’iniziativa mira a rispondere a una crescente domanda di professionalità nel settore dell'assistenza a persone vulnerabili, con l’obiettivo di formare nuovi professionisti pronti a gestire situazioni di marginalizzazione e prevenire fenomeni di devianza sociale.

Formazione gratuita – L’assessore regionale alla Formazione, Simona Ferro, ha sottolineato che i corsi saranno completamente gratuiti e aperti a disoccupati e lavoratori che desiderano ampliare le proprie competenze. “L’approvazione del bando è un chiaro segnale della volontà di Regione Liguria di formare nuove figure professionali”, ha dichiarato Ferro, mettendo in evidenza l’importanza di rispondere alla crescente necessità di mediatori specializzati in ambiti sociali complessi.

Obiettivi e figure professionali – I 180 partecipanti ai corsi saranno suddivisi in due categorie: 90 mediatori interculturali e 90 mediatori di rete e di comunità. Le nuove figure professionali saranno impegnate principalmente nell’assistenza a persone a rischio di emarginazione, inclusi minori e adulti in situazioni di difficoltà. I mediatori interculturali, in particolare, svolgeranno un ruolo fondamentale nel facilitare l’integrazione di persone provenienti da contesti culturali diversi, mentre i mediatori di rete e di comunità si occuperanno di attivare reti di supporto nelle comunità locali per prevenire fenomeni di devianza.

Sostegno ai Comuni liguri – Il bando risponde anche a una forte richiesta da parte dei Comuni della regione, che potranno avvalersi di queste nuove figure per potenziare i servizi sociali sul territorio. L’assessore Marco Scajola ha evidenziato come l’iniziativa contribuisca a rafforzare il sistema di welfare, creando nuove opportunità di lavoro. “Con un investimento di 765mila euro, daremo lavoro a 180 persone e risponderemo a una reale necessità occupazionale", ha dichiarato Scajola, confermando la continuità della programmazione regionale. “Entro aprile, stanzieremo 30 milioni di euro per altre iniziative simili".

Modalità di adesione – I corsi saranno organizzati da organismi formativi accreditati, che potranno avvalersi della collaborazione di enti pubblici. Le candidature possono essere presentate online tramite il sistema OpenGolfo, con scadenza fissata per il 17 marzo prossimo. L’opportunità si configura come un'importante occasione di formazione e inserimento nel mondo del lavoro per molte persone in cerca di nuove prospettive professionali.

