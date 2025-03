Liguria, fine settimana di sole e stabilità atmosferica grazie all'alta pressione

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Alta pressione in rinforzo, garantendo tempo stabile e soleggiato

2️⃣ Temperature in aumento con zero termico fino a 1750 metri

3️⃣ Mari mossi, venti in rotazione da nord-ovest a sud-est

La notizia nel dettaglio L'alta pressione domina la scena meteorologica in Liguria, garantendo giornate serene e temperature in rialzo su tutto il territorio regionale. Il fine settimana si conclude all'insegna del sole, con venti in attenuazione e mari ancora mossi. Anche la giornata di lunedì conferma la stabilità atmosferica.

Condizioni generali Alta pressione – Il fine settimana in Liguria è caratterizzato da un campo di alta pressione che mantiene il cielo sereno o poco nuvoloso su Riviera di Ponente, centro, Riviera di Levante, Alpi e Appennino. Le temperature sono in lieve rialzo, con lo zero termico che si attesta intorno ai 1500 metri domenica e salirà fino a 1750 metri lunedì.

Venti e mari – I venti soffiano moderati dai quadranti nord-occidentali, ruotando gradualmente verso nord-est e poi sud-est nel corso di lunedì. Il Mar Ligure di Ponente si presenta agitato, con un progressivo calo fino a diventare molto mosso, mentre il Mar Ligure di Levante resta mosso per entrambe le giornate.

Previsioni per lunedì Continuità meteorologica – Anche l'inizio della settimana sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Le temperature rimarranno miti per il periodo, con venti deboli in rotazione dai quadranti nord-orientali verso quelli sud-orientali. Il mare continuerà a essere mosso, ma con una lieve attenuazione rispetto alla giornata precedente.

