Liguria: FdI, fine settimana di congresso, elezione dei coordinatori di Genova e delle province

Sabato e domenica di congressi in Liguria per Fratelli d’Italia, il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni (nella foto), in vista dell’elezione dei nuovi coordinatori di ciascuna provincia ligure e del coordinatore cittadino di Genova. Sarano chiamati ad esprimersi gli iscritti al partito entro il 30 di settembre, residenti all’interno delle rispettive province. Si comincia sabato 2 dicembre a Genova e Savona, mentre in tutte le altre province si andrà al voto domenica 3 dicembre. In tutte le sedi, la convocazione è fissata per le ore 9, con relativo dibattito che si protrarrà fino a mezzogiorno, al termine del quale sarà possibile votare.



A Genova il congresso si terrà al Bi.Bi. Service di via XX Settembre 41. Durante il dibattito mattutino per l’elezione del nuovo Coordinatore cittadino, sono previsti i saluti istituzionali del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, del Sindaco Marco Bucci, il Commissario regionale dell’UDC Umberto Calcagno, gli assessori del Comune di Genova, Mario Mascia (Forza Italia) e Francesca Corso (Lega), in rappresentanza dei partiti nazionali di coalizione. Al Congresso, saranno presenti anche il Coordinatore regionale, On. Matteo Rosso e il Capogruppo in Regione, Stefano Balleari.



Per quanto riguarda le candidature, si è arrivati a una serie di indicazioni unitarie per tutti gli incarichi, tranne che per la federazione provinciale di Savona, dove accanto all'uscente e ricandidato Claudio Cavallo si propone Christian De Vecchi. Negli altri casi, i tesserati saranno così chiamati a ratificare le candidature unitarie di Antonio Oppicelli (coordinamento cittadino di Genova), Fabrizio Brignole (coordinamento provinciale di Genova), senatore Gianni Berrino (coordinamento provinciale di Imperia), Davide Parodi (coordinamento provinciale della Spezia).