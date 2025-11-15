Liguria, eccellenza florovivaistica in passerella a Dubai. Piana: “Piccolo territorio, grande vocazione”
di R.S.
A rappresentare la Regione al Myplant & Garden Middle East è stato il vicepresidente con delega all'Agricoltura
La Liguria porta a far conoscere il meglio della sua produzione florovivaistica a Myplant & Garden Middle East, una delle più importanti fiere internazionali del settore, ospitata a Dubai Expo City. A rappresentare la Regione Liguria è stato il vicepresidente e con delega all'Agricoltura Alessandro Piana, intervenuto oggi all'interno del panel "Reconnecting People with Nature from local to global".
"La Liguria è un piccolo territorio con una grande vocazione: un laboratorio naturale dove tradizione e innovazione crescono insieme - ha detto Piana, sottolineando la centralità del comparto florovivaistico per l'economia regionale -. Siamo una delle capitali europee del fiore e delle piante ornamentali, con oltre 5.000 aziende attive, una produzione che supera 437 milioni di euro e un export che viaggia oltre l'80%", ha sottolineato il vicepresidente. Si tratta di un settore che rappresenta più del 75% del valore totale dell'agricoltura ligure.
"Ricordo anche la nostra produzione di piante aromatiche in vaso, in cui la Liguria è riconosciuta come prima al mondo. Vogliamo consolidare e rafforzare il Distretto florovivaistico ligure, aprendo sempre di più il mercato verso l'estero e costruendo relazioni e nuove opportunità commerciali con Paesi come gli Emirati Arabi", ha concluso Piana.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genova, Giglio Bagnara chiude dopo 155 anni: “Grati alla nostra città fino all’ultimo giorno”
14/11/2025
di Stefano Rissetto
Caso Carige, avvocato Corte Ue apre ai Malacalza: “Valutare possibile violazione regole da parte della Bce”
14/11/2025
di Stefano Rissetto