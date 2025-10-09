Liguria e Piemonte uniscono le forze per il turismo sostenibile: nasce un'alleanza tra mare, montagna e antiche vie del sale

Dall’escursionismo al cicloturismo, passando per la valorizzazione delle antiche vie del sale, Liguria e Piemonte lanciano un’alleanza strategica per lo sviluppo turistico congiunto, con l’obiettivo di creare un’offerta integrata e competitiva a livello nazionale e internazionale.

L'accordo è stato siglato al TTG Travel Experience di Rimini dagli assessori al Turismo delle due Regioni, Luca Lombardi per la Liguria e Paolo Bongioanni per il Piemonte. Il patto mira a promuovere un turismo sostenibile e di qualità, mettendo in rete le eccellenze territoriali di entrambe le regioni, dalle Alpi al mare. «La firma segna un passo importante verso una collaborazione strutturale», ha commentato Lombardi. «La Liguria vanta oltre 4.000 chilometri di percorsi outdoor che, connessi con quelli piemontesi, diventano un patrimonio turistico unico e attrattivo».

Entusiasta anche Bongioanni, che ha definito l’intesa “storica”, sottolineando l’importanza del turismo all’aria aperta e delle ciclovie come elemento di connessione tra due territori uniti da secoli di scambi: «Le antiche vie del sale raccontano la nostra storia comune: il Piemonte portava il grano, la Liguria l’olio, il sale e le acciughe. Oggi quei percorsi tornano protagonisti come itinerari turistici straordinari».

L’accordo, sostenuto anche dal ministro del Turismo Daniela Santanchè, punta a costruire progetti condivisi, promuovere nuove forme di mobilità dolce e incentivare la fruizione del territorio in modo sostenibile, attraverso prodotti turistici integrati che valorizzino la continuità tra mare e montagna.

L’idea di una collaborazione era nata già ad agosto a Sanremo, per poi prendere forma concreta durante la fiera “Cheese” a Bra (Cuneo). Ora, con la firma del protocollo, Liguria e Piemonte avviano un percorso comune verso una nuova visione del turismo interregionale.

