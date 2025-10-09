Liguria: Ddl Semplificazioni, via libera ai droni in agricoltura, svolta per il comparto olivicolo

Con l’approvazione dell’emendamento al DDL Semplificazioni, arriva il via libera all’uso dei droni in agricoltura: una novità che apre nuove prospettive per olivicoltura e viticoltura ligure, settori chiave dell’economia rurale regionale.

Coldiretti Liguria accoglie con entusiasmo la misura, definendola un passo decisivo verso innovazione e sostenibilità. “Grazie ai droni – spiegano il presidente Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa – sarà possibile effettuare trattamenti mirati e meno impattanti sull’ambiente, monitorare in tempo reale lo stato delle colture e gestire meglio anche gli oliveti più impervi”.

La tecnologia, oltre a migliorare resa e qualità del prodotto, può preservare la biodiversità e valorizzare i paesaggi rurali, rendendo l’agricoltura ligure più competitiva. E non solo: la novità porterà anche nuove opportunità occupazionali, con la richiesta di professionisti specializzati, come i dronisti.

Coldiretti ringrazia il senatore Luca De Carlo e le istituzioni per il sostegno alla misura, auspicando una rapida approvazione definitiva per rendere subito operative le nuove possibilità offerte ai produttori.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.