Liguria, da Pnrr 405 milioni per l'ospedale degli Erzelli

di Redazione

Il presidente della Regione Toti ha incontrato a Roma il ministro Gelmini: "Un progetto che migliorerà la vita e la salute dei liguri e degli italiani"

"Ultimi passaggi per poter formalizzare ufficialmente con il governo Il finanziamento del nostro progetto bandiera del Pnrr. Grazie al ministro Mariastella Gelmini e al governo Draghi per aver creduto in questo progetto che avrà un finanziamento complessivo di 405 milioni che migliorerà la vita e la salute dei liguri e degli italiani". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine dell'incontro avvenuto a Roma con il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini per il progetto del nuovo ospedale degli Erzelli, il primo Centro di ricerca e clinico di ricovero a indirizzo computazionale tecnologico.

Presente all'incontro anche Giuseppe Profiti, coordinatore della Struttura di missione per la sanità ligure. "A Erzelli nascerà un grande ospedale - prosegue il governatore ligure - che si integrerà con le strutture di ricerca dell'Università, con IIT, Liguria Digitale e tutte le imprese hi-tech del territorio. Saremo una delle più grandi eccellenze italiane. Andiamo avanti con concretezza e decisione per non perdere questa grande occasione".

La struttura del ponente genovese si affiancherà agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico già presenti in Liguria, l'ospedale Gaslini per la pediatria e il Policlinico San Martino per le neuroscienze e l'oncologia. "Il nuovo ospedale avrà una forte vocazione scientifica - aggiunge il presidente della Regione Liguria - legata alla ricerca computazionale grazie alla collaborazione con il Center for Human Technologies dell'Istituto Italiano di Tecnologia e il Cnr, con Liguria Digitale, con la Scuola Politecnica dell'Università di Genova e con Leonardo Labs, consentendo quindi la messa a sistema delle eccellenze che stanno trovando la propria collocazione privilegiata proprio agli Erzelli".