Genova, Toti sull'ospedale agli Erzelli: "Opere assegnate nel 2023, poi 4 anni per la costruzione"

di Marco Innocenti

"La strada è ancora lunga ma contiamo di definire il progetto entro la primavera e poi in autunno preparare le gare"

Ha parlato a margine dell'incontro "Italia Domani", tenutosi a Palazzo Ducale alla presenza del ministro Cingolani, ma l'incontro è stata anche l'occasione per Giovanni Toti di tornare a parlare del futuro ospedale di Erzelli. "I tempi di realizzazione dell'ospedale di Erzelli sono piuttosto lunghi - ha detto - Non siamo ancora in fase di progettazione, ma arriveremo alla definizione degli strumenti e del progetto nel corso della primavera per poi nell'autunno prossimo realizzare i progetti propedeutici alle gare, per poi andare ad assegnare le opere nel 2023 e poi verosimilmente un altro quadriennio per la realizzazione. Un obbiettivo che si perseguiva da una decina d'anno ed è finalmente a portata di mano".