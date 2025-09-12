Liguria, crescono gli occupati nel secondo trimestre: +2,1%. Maestripieri (Cisl): "Bene turismo e costruzioni, ma preoccupa l’industria"

L’occupazione in Liguria è cresciuta del 2,1% nel secondo trimestre del 2025, toccando quota 640 mila lavoratori, contro i 627 mila dello stesso periodo del 2024. A diffondere i dati è l’Istat, mentre la Cisl Liguria commenta positivamente l’andamento complessivo, pur evidenziando alcune criticità legate all’industria e alla qualità del lavoro.

A trainare la crescita sono soprattutto i settori del turismo, commercio e costruzioni, insieme all’aumento dell’occupazione femminile, salita da 274 mila a 288 mila unità. Crescono sia i dipendenti (da 490 mila a 495 mila) che gli indipendenti (da 137 mila a 146 mila).

"Si tratta di un segnale importante per una regione che ha bisogno di rilanciare la propria identità economica e sociale", commenta Luca Maestripieri, segretario generale della Cisl Liguria. "La crescita occupazionale nei settori delle costruzioni (+8 mila) e del turismo e commercio (+19 mila) evidenzia una capacità di tenuta e di adattamento del territorio".

Tuttavia, il confronto con il trimestre precedente mostra una flessione congiunturale: rispetto al primo trimestre del 2025, gli occupati sono diminuiti di circa 11 mila unità, segnalando una fragilità strutturale del mercato del lavoro. In particolare, si registra una contrazione preoccupante nel comparto dell’industria manifatturiera, che perde oltre 10 mila addetti in un anno (da 98 mila a 87 mila).

"La flessione dell’industria è un campanello d’allarme che non può essere ignorato", avverte Maestripieri. "È un comparto strategico che necessita di attenzione immediata".

La Cisl sottolinea anche tre priorità per garantire lavoro di qualità e duraturo in Liguria:

Contrasto al precariato: "Serve garantire stabilità contrattuale e prospettive di lungo periodo, soprattutto nei settori stagionali". Sicurezza sul lavoro: "L’aumento dei cantieri deve andare di pari passo con un rafforzamento della prevenzione e tutela della salute". Formazione e competenze: "La trasformazione dell’economia ligure richiede investimenti seri in formazione continua, per non lasciare indietro nessuno".

"La crescita dell’occupazione è una buona notizia", conclude Maestripieri, "ma solo con lavoro sicuro, stabile e qualificato la Liguria potrà costruire un futuro di sviluppo sostenibile e inclusivo".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.