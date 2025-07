Liguria, confermato il contributo per medici nelle aree interne, Sanna (PD): “Fondamentale per garantire assistenza"

Via libera dal Consiglio regionale al rinnovo del contributo da 150mila euro destinato a medici e pediatri che operano nelle aree interne della Liguria. Il provvedimento, confermato nell’ambito della sessione di assestamento di bilancio, ha l’obiettivo di garantire servizi sanitari di prossimità nei territori più isolati.

Contributo confermato – Il fondo, a fondo perduto, serve a coprire le spese di gestione degli ambulatori attivi nei comuni dell'entroterra e in zone disagiate. Un sostegno che, come sottolineato dal capogruppo PD in Regione Armando Sanna, “è fondamentale per mantenere attivo un servizio essenziale in territori spesso dimenticati”.

Assistenza sul territorio – Il contributo consente ai cittadini, in particolare anziani e persone sole che abitano in zone difficilmente raggiungibili, di ricevere cure vicino casa senza dover affrontare lunghi spostamenti.

Dichiarazione politica – “Il mantenimento della rete di servizi nell’entroterra è fondamentale – ha dichiarato Sanna –. Questo provvedimento rafforza la nostra attenzione a tutto il territorio ligure, compreso quello che da anni sta vivendo lo spopolamento. Garantire i servizi è il primo passo per invertire questa tendenza”.

Contesto più ampio – L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di misure per contrastare l’isolamento delle aree interne, che da tempo soffrono per la riduzione dei servizi pubblici, compresa l’assistenza sanitaria.









