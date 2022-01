Liguria, code in autostrada per il controesodo

di Matteo Angeli

Problemi soprattutto sull’A10 tra Pietra Ligure e Spotorno, in direzione Savona, dove si è creata una coda ha raggiunto i 12 km

Ritorno in città con coda per molti autobilisti. Fin dal primo pomeriggio di oggi si sono registrati disagi alla circolazione luno la rete autosdtradale della Liguria, Problemi soprattutto sull’A10 tra Pietra Ligure e Spotorno, in direzione Savona, dove si è creata una coda ha raggiunto i 12 km. Code e rallentamenti sono segnalati anche nel tratto tra Andora e Albenga.

Rallentamenti anche all’uscita del casello di Finale Ligure, per la presenza del senso unico alternato.

Sulla A6 Torino-Savona sono segnalati 2 km di coda tra Millesimo e bivio A6/A10 in direzione Savona.

La viabilità autostradale in serata potrebbe subire ulteriori disagi.