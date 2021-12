Autostrade in Liguria: tornano i cantieri, tornano le code

di Edoardo Cozza

Mattinata complicata sui vari percorsi: A7, 10, A12 e A26 tutte interessate da rallentamenti e traffico intenso dovuto in gran parte ai lavori

Dureranno solo una settimana, poi saranno rimossi fino al 9 gennaio, ma i cantieri tornano a causare traffico e code sul nodo autostradale della Liguria. Dopo i giorni dell'Immacolata con una situazione meno complessa, grazie alla sospensione dei lavori in corso, questo lunedì mattina comincia all'insegna delle difficoltà per chi deve viaggiare.

In A7 traffico in ambedue le direzioni per lavori: verso Genova coda di 4 km tra Busalla e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia; verso Milano si registrano 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla.

In A10 verso Genova viene segnalato un rallentamento per traffico intenso tra Pegli e il Bivio A10/A7; sempre verso il capoluogo ligure 1 km di coda tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori; verso Ventimiglia vi sono 3 km di coda tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

In A12 in direzione Genova due code di 3 km: una all'altezza di Genova Est, l'altra tra Rapallo e Recco; in direzione Rosignano/Roma code di 1 km tra Rapallo e Chiavari e tra Nervi e Recco.

In A26 coda di 4 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori in direzione Genova; nella direzione opposta coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.