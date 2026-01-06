Liguria, clima rigido almeno sino a metà settimana ma senza precipitazioni significative

GENOVA - Persiste il freddo su tutta la Liguria, con temperature al di sotto delle medie degli ultimi anni. Anche domani, mercoledì 7 gennaio, la pressione si mantiene stabile e la giornata vedrà condizioni di bel tempo dal mattino a sera con cielo sereno o al più poco nuvoloso quasi ovunque. Temperature massime comprese tra 7 e 8 gradi, le minime saranno tra 1 e 3 gradi. Venti dai quadranti settentrionali, mare molto mosso.

Clima molto freddo nell'entroterra ligure, dove in diverse località si raggiungono temperature sotto lo zero.

Giovedì 8 una perturbazione si addosserà ai settori alpini portando qualche nevicata su Piemonte e Valle d'Aosta, con fiocchi anche fino al fondovalle e neve a tratti abbondante. Nuove precipitazioni probabili sui settori alpini anche il giorno 9, ma pure un po' di pioggia è attesa sulla Liguria di levante, mentre Ponente Ligure, pedemontana e pianura dovrebbero restare protette dalle precipitazioni.

Le temperature sono destinate a restare piuttosto rigide, con una lieve attenuazione nelle minime proprio nella giornata di giovedì.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.