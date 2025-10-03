Liguria, ciclopedonale "Riviera dei Fiori" verso il completamento: finiti i i lavori tra Ospedaletti e San Lorenzo, avanti con l''Incompiuta'

In Liguria prosegue senza intoppi il potenziamento della ciclopedonale "Riviera dei Fiori", uno dei progetti di mobilità sostenibile più rilevanti per la Liguriao. Si sono infatti conclusi entro i tempi stabiliti i lavori di manutenzione straordinaria nel tratto compreso tra Ospedaletti e San Lorenzo al Mare, lungo circa 23 chilometri. L’intervento, finanziato con circa 1,5 milioni di euro stanziati da Regione Liguria, ha previsto il rifacimento dei parapetti esistenti, l’installazione di nuovi elementi di protezione nei tratti più deteriorati, il consolidamento di un muro di contenimento sotto l’Aurelia e l’implementazione della segnaletica verticale e orizzontale.

A fare il punto sono l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone e il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, che sottolineano il valore strategico dell’opera. “La Ciclovia Tirrenica – spiegano – rappresenta un'infrastruttura chiave per la Liguria: sostenibile, turistica, e in grado di riqualificare aree spesso abbandonate. Il nostro obiettivo è completare il collaudo dei tratti entro le scadenze previste dal Pnrr. Siamo vicini a un risultato storico: un tracciato continuo che collegherà Ponente e Levante attraverso un percorso ciclabile moderno e sicuro”.

Il progetto rientra nel Lotto Prioritario della Ciclovia Tirrenica, per cui sono stati destinati oltre 37 milioni di euro a livello regionale: una somma composta da fondi del Pnrr (circa 20 milioni), risorse statali, regionali e del Fondo di sviluppo e coesione. A oggi, la Regione Liguria ha in gestione diretta oltre 44 chilometri del tracciato complessivo.

Nell’imperiese, i cantieri sono attivi su più fronti. Tra Andora e Diano Marina, si lavora lungo il tracciato dell’ex ferrovia dismessa della linea Genova–Ventimiglia, proseguendo fino al tratto dell’Incompiuta, lo storico segmento sospeso tra Diano e Imperia. Qui sono già stati completati gli interventi di messa in sicurezza contro i dissesti di versante, mentre continuano i lavori sul fronte mare con il consolidamento del muro di contenimento, realizzando nuovi ancoraggi e cordoli tra Imperia e Capo Berta. La successiva realizzazione della pista ciclopedonale è prevista entro i primi mesi del 2026.

Anche il tratto urbano di Diano Marina, lungo circa 2,6 chilometri, è in via di ultimazione: sono quasi concluse le opere stradali tra la galleria Galeazza e via Villebone, mentre si sta completando la pavimentazione nel segmento compreso tra via Villebone e via Sanzio. Buoni progressi anche tra Cervo e Diano Marina, dove si lavora su 4,7 chilometri di ex sedime ferroviario: la pavimentazione è già stata posata fino a Capo Mimosa e si procede ora verso Cervo, con attenzione al ponte sul torrente Steria. Intanto, nella parte tra San Bartolomeo e Diano, la ditta esecutrice ha terminato la posa dei cordoli e si prepara ad avviare l’asfaltatura.

Infine, il nuovo tratto recentemente aperto ad Andora – anch’esso sviluppato sull’ex linea ferroviaria – è stato completato grazie a un finanziamento regionale di oltre 1 milione di euro proveniente dal Fondo strategico ligure.

