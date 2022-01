Liguria, centrodestra in crisi. La Lega attacca. La diretta su Telenord

di Redazione

La Lega alza la voce. Alle 16.30 è stata convocata una conferenza stampa per chiarire le sue posizioni dopo quanto avvenuto a Roma per l'elezione del presidente della Repubblica.

Sabato sera Lorenzo Viviani, deputato spezzino vicino ad Edoardo Rixi, non ha usato mezzi termini per attaccare Giovanni Toti, immediatamente dopo l’agognato passaggio del Quirinale: “Sono stati giorni di prese in giro in cui i cosiddetti ‘alleati’ invece hanno fatto i voltagabbana. Parte degli alleati, tra cui in primis Toti e Coraggio Italia, hanno boicottato volontariamente il risultato".

Tra poco lo stesso Rixi prenderà la parola in una sala della Regione Liguria. Telenord trasmetterà tutto in diretta