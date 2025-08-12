Liguria, caldo record: ad Alassio notte tropicale a 32,5°C, mai così alta la temperatura minima

Notte rovente in Liguria, dove tra l’11 e il 12 agosto si è registrato un nuovo record di temperatura minima. Ad Alassio, il termometro non è mai sceso sotto i 32,5 gradi, segnando la notte più calda mai rilevata nella località rivierasca. Superato di oltre tre gradi il precedente primato, che risaliva all’11 agosto 2024, quando la minima era stata di 29,1°C.

Non si è trattato di un caso isolato. Nella stessa notte anche altre località costiere hanno fatto registrare valori insolitamente elevati: Savona ha toccato i 29°C, Andora i 28,1°C, mentre Albenga ha registrato una minima di 26,3°C.

A determinare l’anomalia è stato un effetto favonico, un fenomeno meteorologico in cui un vento caldo e secco scende dai rilievi verso la costa, impedendo il naturale raffreddamento notturno.

Dal 2 agosto le temperature in Liguria sono in costante aumento, con massime che superano i 35 gradi in molte zone e con la quasi totalità delle notti classificate come tropicali, cioè con minime superiori ai 20°C.

L’ondata di calore non solo sta mettendo a dura prova la tenuta del sistema sanitario e dei servizi, ma sta anche accentuando il disagio fisiologico della popolazione, con particolari rischi per le persone anziane, fragili o con patologie croniche.

Secondo le previsioni, il caldo intenso continuerà anche nei prossimi giorni. A partire dal 14 agosto sono attesi temporali pomeridiani sui rilievi, che potrebbero portare un primo, parziale sollievo.

