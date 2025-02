Liguria, autostrade: A12, al via lavori di ammodernamento viadotto tra Recco e Genova Nervi

Nell’ambito del piano di ammodernamento di Autostrade per l’Italia, sulla A12 Genova-Sestri Levante, sono state programmate le attività per il rifacimento dei giunti di dilatazione del viadotto Nervi situato al km 14+161, nel tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, verso Genova, concentrando i lavori in un unico fine settimana, scelto in base al minor flusso di traffico, al fine di limitare al massimo l’impatto sugli spostamenti.

Il cantiere sarà attivo a partire dalle 20 di venerdì 21 e fino alle 14 di domenica 23 febbraio, sia in orario diurno che notturno e sarà modulato in modo da consentire il transito tra Recco e Genova Nervi, attraverso una deviazione di carreggiata, con una corsia verso Genova e una in direzione di Sestri Levante.

Al fine di gestire al meglio la viabilità, per l’intero periodo delle lavorazioni, la Direzione di Tronco di Genova ha attivato un piano di gestione della viabilità - operativo fino alla sospensione delle attività - che consiste nel potenziamento del servizio di assistenza, presidi alla segnaletica di cantiere e delle squadre di intervento per il soccorso meccanico, che saranno presenti stabilmente nei pressi del cantiere, anche per supportare l’utenza nelle giornate di sabato e di domenica, caratterizzate da maggiori flussi di traffico.

