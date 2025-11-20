Liguria, arriva il vero freddo: temperature in forte calo e neve nell'entroterra

Da venerdì l’Italia sarà investita dal primo vero freddo della stagione, con temperature in calo fino a 6-8 gradi sotto la media e possibili nevicate a bassa quota al Nordovest e in collina nelle regioni del Centrosud. Una perturbazione in formazione sul Mar Ligure aprirà una fase invernale destinata a durare per diversi giorni.





Il primo crollo termico è atteso domani al Nord, dove in serata potrebbero cadere i primi fiocchi tra Lombardia, Emilia e Basso Piemonte anche a quote molto basse. Sabato il maltempo si estenderà su buona parte del Paese: la bassa pressione, spostandosi dalla Liguria verso le regioni adriatiche, porterà neve su Appennino e Alpi, mentre la pianura dovrebbe restare esclusa.





Domenica è prevista una tregua con qualche schiarita, ma dalla sera arriverà un nuovo peggioramento. Tra la notte di lunedì e le prime ore di martedì aumenterà la probabilità di neve in pianura al Nord.





Giovedì 20 al Nord il cielo sarà molto nuvoloso con piogge deboli in Lombardia e sul Triveneto e nevicate sulle Alpi; al Centro peggiorerà su tirreniche e Umbria; al Sud sono attesi rovesci intensi sulla Campania. Venerdì 21 il Nord sarà instabile e freddo, con neve possibile anche in pianura sul Nordovest; il Centro sarà molto nuvoloso con poche piogge; il Sud affronterà ancora maltempo e venti sostenuti. Sabato 22 il Nord sarà freddo ma in gran parte asciutto, con neve a bassa quota in Romagna; il Centro vedrà maltempo diffuso e nevicate abbondanti in collina; il Sud piogge e rovesci sparsi.





La tendenza indica un miglioramento temporaneo domenica, seguito da un nuovo ciclone in arrivo dalla sera, con ulteriore neve al Nord e condizioni instabili e fredde fino a martedì.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.