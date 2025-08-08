Liguria, appello estivo alla donazione di sangue: carenza per il gruppo B+

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento della domanda negli ospedali liguri, arriva un nuovo appello alla donazione di sangue e plasma. A lanciarlo è l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, che sottolinea come il periodo estivo rappresenti sempre una fase critica per la raccolta, a fronte di una maggiore pressione sul sistema sanitario dovuta alla presenza combinata di residenti e turisti.

"Rinnovo l’invito a donare – ha dichiarato l’assessore – e ringrazio tutti i donatori e le associazioni per il loro impegno, grazie al quale la Liguria riesce a mantenere adeguate scorte in tutta la regione. Il loro gesto è fondamentale per garantire la continuità delle cure".

A fare il punto sulla situazione è Vanessa Agostini, responsabile del Centro regionale sangue, che ha confermato come l’autosufficienza regionale sia attualmente garantita, ma ha anche evidenziato una criticità specifica legata al gruppo sanguigno B positivo, per cui si registra un calo delle scorte.

"Invitiamo chi possiede questo gruppo a prenotare una donazione entro i prossimi dieci giorni – ha aggiunto Agostini – e comunque prima delle partenze per le ferie. È importante anche programmare le donazioni durante i giorni infrasettimanali, per assicurare la disponibilità di concentrati piastrinici per i pazienti ematologici".

Il personale dei centri trasfusionali e delle associazioni è a disposizione per fornire indicazioni e supporto sulla tipologia di donazione più adatta. Un gesto semplice ma fondamentale, in grado di fare davvero la differenza per chi ha bisogno.

