Liguria ancora nella morsa del caldo, domani lieve miglioramento
di red. tel
Arpal segnala caldo intenso con punte di 37 gradi, previste piogge pomeridiane sui monti e miglioramento termico da domani
Sereno o poco nuvoloso al mattino, sviluppo di nubi sui rilievi e punte di 37 gradi nell’entroterra: queste le previsioni del centro meteo Arpal per il fine settimana in Liguria.
Temperature – Valori pressoché stazionari, con minime in lieve aumento e massime in calo solo in parte. Sulla costa i termometri arriveranno a 35 gradi, fino a 37 nelle zone interne.
Umidità – Si manterrà su valori medi, contribuendo a un disagio fisiologico per il caldo che resterà ancora elevato nella giornata di sabato.
Venti – Deboli e a prevalente regime di brezza lungo le aree costiere, mentre nelle località interne saranno settentrionali o variabili a seconda delle ore della giornata.
Mare – Previsto poco mosso, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.
Pomeriggio – Nubi a sviluppo verticale interesseranno Alpi e Appennino, con isolati rovesci o temporali in possibile locale sconfinamento verso la costa. In serata nuovi fenomeni temporaleschi padani potrebbero estendersi ai rilievi di centro-ponente.
Domenica – La situazione evolverà con un cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, addensamenti pomeridiani su rilievi e zone interne e possibili isolati temporali associati. Le temperature resteranno stazionarie nei valori minimi ma scenderanno nelle massime, rendendo il caldo meno opprimente.
Previsioni marine – Al mattino il mare sarà localmente mosso sui capi esposti di Ponente, ma dal pomeriggio si presenterà poco mosso ovunque.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Caldo torrido, strategie e astuzie dei genovesi per combattere l’afa in città
15/08/2025
di Anna Li Vigni
Ferragosto dai mille volti a Genova: lavoro, grigliate e fughe n campagna
15/08/2025
di Anna Li Vigni
Ferragosto torrido in Liguria, temperature fino a 37 gradi: a Genova bollino rosso
15/08/2025
di red. tel