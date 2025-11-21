Liguria: allerta neve a Ponente, entroterra genovese imbiancato, fiocchi anche a Sanremo

Arpal ha emesso allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente dalle 15 di oggi alle 3 di domani. Da ieri in Liguria si è verificato un brusco calo delle temperature, con valori anche sotto lo zero nell'interno, e l'aumento dell'instabilità che sta provocano precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto nel levante della regione, con associati episodi di grandine piccola o neve tonda.

Nevica nell'entroterra del capoluogo, imbiancata Torriglia. Anche a Sanremo e su buona parte della provincia di Imperia stamani ha nevicato, anche se per pochi minuti e in modo leggero. Il drastico abbassamento delle temperature ha portato a una situazione di instabilità, creando le condizioni ottimali per la comparsa dei fiocchi di neve. Una leggera spruzzata che non ha attecchito al terreno, ma trattandosi di un evento piuttosto raro in città, è stato colto con un po' di stupore dagli abitanti. La settimana scorsa, in occasione dell'allerta meteo gialla e poi arancione, aveva invece grandinato.

Oggi sono attese si attendono piogge sparse a Levante con qualche rovescio anche associato a grandine o neve tonda con possibili deboli nevicate oltre 800-900 m nel Levante ligure. Deboli nevicate fino a fondovalle su val Bormida, 700 m su Alpi Liguri, 400-500 m su valle Stura e Scrivia, 700-800 m su val Trebbia (zona E).

Arpal segnala vento di burrasca da Nord sulla costa ligure da Ponente a Levante, forte sui versanti padani, soprattutto in serata. Disagio per freddo su tutte le zone dalla sera. Sabato, ancora residue spolverate nella notte sui versanti padani di Ponentefino a fondovalle. Fenomeni in esaurimento già entro l'alba. Vento in graduale indebolimento nel corso della giornata. Disagio fisiologico per freddo, specie tra notte e mattino, su tutte le zone di allertamento.

